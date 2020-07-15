Россия указала на слабость США в вопросе «Северного потока-2»

Расширение санкций США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — признак слабости Соединенных Штатов. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. (...) Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — так охарактеризовала Захарова действия американской стороны.

Ранее 15 июля стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал санкции против российских проектов, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.