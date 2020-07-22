Немецкие компании приготовились ответить на санкции США по «Северному потоку-2»

Немецкие компании разрабатывают ответные меры на новые санкции США по «Северному потоку-2». Об этом рассказал руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, передает ТАСС.

По его словам, изначально компании Германии выступали против ответных мер, так как не хотели оказаться в «санкционной спирали». Однако после того, как США приняли планы по расширению санкций против строительства «Северного потока-2», организация изменила свою позицию.

Хармс заявил, что теперь идет работа над конкретными мерами. Он подчеркнул, что ответные шаги могут варьироваться от дипломатических заявлений и компенсаций для отечественных фирм до защитных санкций.

Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о внесении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.