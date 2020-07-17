ЕС раскритиковал санкции США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Евросоюз (ЕС) раскритиковал односторонние санкции, которые угрожают ввести США в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом сказано в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает ТАСС.

По мнению представителя ЕС, подобные меры противоречат международному праву. «Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы», — подчеркнул он.

В тексте также указывается, что ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Эта тенденция была заметна ранее в ситуациях вокруг Ирана и Кубы.

15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). 17 июля конгрессмены США поддержали обещанные Госдепом санкции.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.