Германия раскритиковала планы борьбы США против «Северного потока-2»

Планы борьбы США против строительства газопровода «Северный поток-2» с помощью санкций — посягательство на управление энергетической политикой Европы и ее суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, его слова опубликованы на сайте Федерального правительства Германии.

«Объявляя о санкциях, которые угрожают и европейским предприятиям, правительство США попирает право и суверенитет Европы в решениях о том, где и как мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.

Он рассказал, что немецкая сторона провела с американской несколько раундов переговоров за последние недели и выразил четкую позицию ФРГ: вводить ограничительные меры против партнеров — неправильно. Кроме того, отметил министр, действия США осложняют формирование единой трансатлантической позиции по вопросу санкций против России.

Ранее 16 июля сообщалось, что Германия не намерена менять своей позиции по поводу проекта, несмотря на угрозы американской стороны.

15 июля стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал санкции против российских проектов, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом позже было уточнено, что рассматривается возможность их введения, окончательного решения все еще нет.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.