Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» после угроз Помпео

Германия отказывается пересматривать свою позицию по трубопроводу «Северный поток-2» после выступления с угрозами дополнительных санкций госсекретаря США Майка Помпео. Об этом заявил ТАСС анонимный представитель кабмина ФРГ.

«Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства Германии (..) остается неизменной», — заявил собеседник агентства.

Ранее 15 июля стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал санкции против российских проектов, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом позже было уточнено, что рассматривается возможность их введения, окончательного решения все еще нет.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.

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