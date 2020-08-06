В Германии ответили на попытки засудить «Северный поток-2»

Власти Германии ответили на попытки немецких экологов засудить проект газопровода «Северный поток-2». По мнению главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, жалоба вряд ли имеет шансы на успех, пишет ТАСС.

Эрнст пояснил, что разрешения на строительство газопровода выдавались в полном соответствии с законом, и проект уже завершен более чем на 90 процентов. Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — также заявил, что строительство идет в соответствии с нормами. Там напомнили, что проект получил одобрение после комплексной оценки его влияния на окружающую среду.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe ранее оспорила в суде выдачу разрешения на введение газопровода в эксплуатацию. Экологи требуют проверить информацию об утечках метана при добыче и транспортировке газа.