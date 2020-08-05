Оператор «Северного потока-2» отреагировал на претензии экологов

Оператор «Северного потока -2» — Nord Stream 2 AG — принял к сведению и рассмотрит иск немецких экологов, которые выступают против продолжения строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании

«Nord Stream 2 приняла к сведению и оценит иск, поданный Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высший административный суд Грайфсвальда против Управления горнодобывающей промышленности Штральзунда (Stralsund Mining Authority)», — уточнил собеседник агентства, реагируя на претензии экологов.

В компании подчеркнули, что газопровод одобрен на основании комплексной оценки влияния на окружающую среду, а его реализация идет в соответствии с нормами.

Ранее в среду, 5 августа, стало известно, что немецкая Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в суде выдачу разрешения на эксплуатацию газопровода. Экологи настаивают на необходимости проверить информацию о «неконтролируемых утечках метана при добыче и транспортировке природного газа».