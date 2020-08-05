Арендатор способной завершить «Северный поток-2» баржи отказался его строить

Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил представитель арендатора «Фортуны» «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), компания отказалась предоставлять трубоукладочную баржу для достройки российского проекта, «ставшего мишенью американских санкций».

В МРТС также пояснили, что компания никогда не владела баржей, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.

4 августа стало известно, что Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2». Апелляций против соответствующего решения Датского энергетического агентства так и не поступило.

У России оказалось одно аналогичное судно, способное завершить проект, — «Академик Черский». Однако его не получилось использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой. Большинство компаний не хотят страховать его из-за опасения попасть под американские ограничения. Другим способом завершить проект было использование «Фортуны».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.