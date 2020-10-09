«Газпрому» пообещали долгие разбирательства из-за Польши

Процесс обжалования «Газпромом» 7,6-миллиардного штрафа от польского антимонопольного регулятора UOKiK может занять по крайней мере пять лет. Долгий процесс разбирательства пообещал Bloomberg. Агентство считает, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские суды сильно зависят от политики. В качестве примера Bloomberg приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если «Газпром» не заплатит, активы компании могут арестовать. При этом назначенный штраф в 10 процентов годовой выручки — максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.

Ранее в октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Также Варшава призвала партнеров «Газпрома» — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании. Кредиторы с таким решением не согласны. Сам «Газпром» намерен обжаловать решение. Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — не стал комментировать решение польского регулятора и напомнил о важности проекта для европейского энергетического рынка.