В Европе сочли штраф из-за «Северного потока-2» слишком большим

Еврокомиссия считает, что штраф, который Польша наложила на российский «Газпром» из-за газопровода «Северный поток-2», слишком большой. Об этом заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер, передает РИА Новости.

«Это (штраф в 10 процентов оборота) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко», — сказала Вестагер и добавила, что штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4-6 процента.

Ранее в среду, 7 октября, стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Размер штрафов для «Газпрома» и пяти его партнерских компаний составляет 10 процентов годового оборота — это максимальная санкция в польском законодательстве.

UOKIK обвинил российскую компанию и пятерых ее европейских партнеров в создании совместного предприятия для строительства «Северного потока-2» в обход запрета властей Польши. Кредиторов проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — призвали разорвать договоры о финансировании. «Газпром» в свою очередь объявил, что принципиально не согласен с позицией Варшавы и намерен обжаловать это решение. В Кремле считают, что «Газпром» будет предпринимать ответные меры.