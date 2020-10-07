Польша оштрафовала «Газпром» на 7,5 миллиарда долларов из-за «Северного потока-2»

Государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Регулятор также наложил штраф на пятерых партнеров российского монополиста в размере 61 миллиона долларов за строительство объекта. Он обязал компании разорвать соглашения о финансировании возведения «Северного потока-2». Они должны осуществить предписание в течение 30 дней, сообщил глава UOKiK Томаш Хрустный, пишет РИА Новости.

Проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря реализует компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является «Газпромом». Польша в 2016 году воспрепятствовала созданию совместного предприятия российской компанией и европейскими партнерами. В результате Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall пришлось стать кредиторами проекта.

В Польше таким исходом также остались недовольны: там уверены, что схему придумали для обхода запрета регулятора. Варшава обвинила компании, участвующие в проекта, в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого разрешения.