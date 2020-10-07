Россия ответила на польский штраф за «Северный поток-2»

В российском «Газпроме» ответили на штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором UOKIK за «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

В газовом монополисте заявили, что принципиально не согласны с позицией Варшавы. «Газпром» подчеркнул, что не нарушал антимонопольное законодательство Польши и обжалует решение UOKIK. В российской компании отметили, что величина штрафа, наложенного Польшей, говорит о желании противодействовать проекту любой ценой.

Польский антимонопольный регулятор 7 октября оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. UOKIK обвинил российскую компанию и пятерых ее европейских партнеров в создании совместного предприятия для строительства «Северного потока-2» в обход запрета властей Польши. UOKIK обязал Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, выступающих кредиторами проекта, в течение 30 дней разорвать соглашения о его финансировании.

Польша вместе со странами Прибалтики, Украиной и США выступает за отказ Европы от «Северного потока-2», который построен на 97 процентов. В сентябре 2020 года Варшава предложила Германии отказаться от российской трубы и использовать польский газопровод Baltic Pipe, который свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект собираются завершить в 2022 году.