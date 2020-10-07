Кремль отреагировал на польский штраф за «Северный поток-2»

В Кремле отреагировали на штраф, наложенный на «Газпром» польским антимонопольным регулятором UOKIK из-за «Северного потока-2». Об этом пишет «Интерфакс».

В администрации президента не сомневаются, что российский газовый монополист пойдет на контрдействия в связи с решением польской стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

UOKIK 7 октября оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, обвинив компанию и пятерых ее европейских партнеров в нарушении антимонопольных правил Польши. Варшава считает, что российский монополист и его партнеры в ЕС создали совместное предприятие для строительства «Северного потока-2» в обход прямого запрета.

Регулятор обязал Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. «Газпром» уже сообщил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.