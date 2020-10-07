Европейские партнеры по «Северному потоку-2» ответили на ультиматум Польши

Европейские партнеры «Газпрома» по проекту газопровода «Северный поток-2» ответили польскому антимонопольному регулятору UOKiK, который оштрафовал их в общей сложности на 61 миллион долларов за нарушение правил конкуренции и поставил ультиматум, потребовав разорвать сотрудничество с российской компанией в течение 30 дней. Британо-нидерландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV заявили, что не согласны с мнением UOKiK, пишет «Интерфакс».

Компании сообщили, что изучают решение антимонопольного регулятора, и подчеркнули, что ведут деятельность в соответствии с европейским законодательством. В германских Wintershall и Uniper также отвергли обвинения польской стороны, сообщает РИА Новости. Первая компания предупредила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия, вторая заявила, что рассматривает возможность обжаловать решение UOKiK. Во французской Engie на действия Варшавы пока не отреагировали.

«Газпром» ранее также заявил, что принципиально не согласен с позицией польских властей. В компании подчеркнули, что не нарушали антимонопольное законодательство и собираются обжаловать решение польского регулятора.

UOKiK 7 октября оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов и наложил штрафы на европейских партнеров российского газового монополиста. По мнению польской стороны, шесть компаний создали совместное предприятие для строительства «Северного потока-2» вопреки запрету Варшавы. В Кремле не сомневаются, что «Газпром» пойдет на контрдействия в связи с решением польской стороны. Ситуацию также прокомментировали в Еврокомиссии. Там заявили, что наложенный на российскую компанию штраф слишком большой.