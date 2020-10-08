Оператор «Северного потока-2» прервал молчание и ответил Польше

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — прервал молчание и отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы не комментируем решение польского антимонопольного ведомства, касающееся акционера и финансовых инвесторов проекта "Северный поток-2"», — ответил представитель компании. Также он подчеркнул, что газопровод нужен для того, чтобы укрепить надежность поставок газа для всего энергетического рынка ЕС.

Ранее в октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Это приравнивается к 10 процентам от годового оборота, что является максимальной санкцией в польской юрисдикции. В Еврокомиссии такой штраф посчитали завышенным.

Также Варшава призвала партнеров «Газпрома» — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании. Британо-нидерландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV заявили, что не согласны с мнением польской стороны. «Газпром» ранее также заявил, что принципиально не согласен с позицией польских властей и намерен обжаловать решение.