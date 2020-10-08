Польша похвалила Германию за пересмотр позиций по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о возможности остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» — надежду на это дает начавшийся в Германии пересмотр позиций по этом вопросу. Об этом дипломат рассказал в эфире Польского радио, сообщает ТАСС.

Рау похвалил ФРГ за то, что в последнее время там ведется «запоздалая дискуссия» по поводу обоснованности газопровода. По его словам, наконец-то начали звучать «рациональные, рассудительные комментарии по этому вопросу».

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Польский дипломат также прокомментировал штраф в размере 7,6 миллиарда долларов, который накануне польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на «Газпром» по делу о строительстве газопровода. Рау уверен, что его взыскание зависит от решительного настроя регулятора, а поможет ему огромная доказательная база.

UOKiK требует прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток-2», заключенные оператором строительства Nord Stream 2 AG, «Газпромом» и пятью европейскими инвесторами — OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper.

Штрафы последним в совокупности составили 61 миллион долларов. Варшава настаивает, что исполнить решение компании должны в течение 30 дней. «Газпром» и некоторые другие участники соглашений выразили свое несогласие с позицией польского регулятора. Российская компания пообещала обжаловать назначенный штраф.

Слова Рау по поводу пересмотра позиций Германии связаны с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Обвинения в отравлении, которые отрицает Россия, привели к разговорам на высшем уровне о возможном блокировании проекта. Впрочем, на официальном уровне Берлин по-прежнему выражает поддержку проекту.