Германия поверила в «Северный поток-2»

Правительство Германии поддержало проект газопровода «Северный поток-2» и верит, что он все-таки будет реализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в бундестаге.

Агентство отмечает, что в поддержку высказались, в частности, представители фракций правящих партий парламента, не уточняя, кто именно. По словам собеседника, «таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает "Северный поток 2"».

Официальный Берлин пока не давал никаких комментариев.

Ранее в среду, 7 октября, польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Это приравнивается к 10 процентам от годового оборота, что является максимальной санкцией в польской юрисдикции. Варшава настаивает, что Газпром и пять его партнеров (Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) создали совместное предприятие для строительства газопровода в обход запрета властей. Кредиторов обязали в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании.

В Еврокомиссии такой штраф считают завышенным, а Кремль уверен, что «Газпром» будет предпринимать ответные действия. Газовый монополист с решением Варшавы не согласен и собирается его оспорить.