«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»

«Газпром» рассказал о планах относительно «Северного потока-2». Компания Nord Stream 2 (оператор проекта и 100-процентная «дочка» «Газпрома») собирается изучить все сценарии завершения газопровода и найти способ закончить строительство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании по российскому стандарту бухгалтерского учета.
В «Газпроме» сообщили, что по итогам девяти месяцев 2020 года все работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России они находятся на стадии завершения.
Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить еще в конце 2019 года, однако в проект вмешались Соединенные Штаты. В декабре прошлого года Вашингтон ввел санкции, в результате которых от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, однако сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.
В октябре 2020 года США объявили о расширении санкций, которые теперь распространяются и на компании, помогающие в модернизации или дооборудования судов для укладки труб, а также осуществляющие финансирование таких работ. В ноябре стало известно, что Вашингтон задумал распространить ограничениях на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами или собирающиеся это делать.