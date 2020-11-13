Кремль обвинил США в нечестной игре с «Северным потоком-2»

Кремль обвинил США в нечестной игре с целью помешать завершению строительства «Северного потока-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон виновен в недобросовестной конкуренции. Об этом он заявил в интервью «RT Россия».

В ходе интервью Пескова спросили, действительно ли Москва обвиняет Вашингтон в попытках вытеснить ее с газового рынка Европы всеми возможными способами. В ответ представитель Кремля заявил, что методы Вашингтона недобросовестны и несправедливы.

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По его словам, американские послы в европейских странах не стесняются отчитывать руководителей местных компаний и даже представителей властей за поддержку проекта. США настаивают на нецелесообразности продолжения строительства газопровода из России в Германию. Песков отметил, что конкуренция должна развиваться без давления и использования политических факторов. США же применяют политику и свою государственную мощь для «выламывания рук».

США ввели первые санкции в отношении «Северного потока-2» в конце 2019 года, незадолго до планового окончания работ. Из-за ограничений проект покинула швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик, а сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год. В октябре 2020 года США объявили о расширении ограничений, которые теперь распространяются и на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на альтернативных судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.

В ноябре стало известно, что Вашингтон задумался о новых ограничениях, которые коснутся страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства трубопровода или собирающихся это делать.