В Германии понадеялись на помощь Байдена «Северному потоку-2»

Избрание президентом США Джо Байдена должно помочь завершению проекта «Северный поток-2». Такую надежду высказал Восточный комитет немецкой экономики — организация, объединяющая немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, сообщает РИА Новости.

В заявлении указано, что американское вмешательство в дела Европы надо завершить, поскольку стороны нужны друг другу как равные партнеры. Из-за этого угрозу санкций США против энергетического проекта следует исключить из обсуждения.

По мнению комитета, Евросоюзу и США необходимо в вопросе ограничительных мер вернуться к скоординированной процедуре, которая основана на международном праве.

В настоящее время санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021 года, но пока работы не начинались. Самым вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно «Академик Черский», которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой по-прежнему является отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.

Джо Байден победил на выборах президента США, хотя действующий глава государства Дональд Трамп намерен оспорить решение в судах и подать не менее десяти исков.