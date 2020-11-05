«Газпром» ответил Польше на штраф за «Северный поток-2»

Российский «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В «Газпроме» заявили, что принципиально не согласны с позицией польского антимонопольного регулятора (UOKiK), который оштрафовал «Газпром» в начале октября 2020 года. Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда.

UOKiK 7 октября 2020 года оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, обвинив его и пятерых европейских партнеров по проекту газопровода (Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) в создании совместного предприятия для строительства «Северного потока-2» в обход запрета польских властей. Размер штрафов для «Газпрома» составил 10 процентов от годового оборота, что является максимальной санкцией в польском законодательстве.

В российской компании в ответ на штраф заявили, что принципиально не согласны с позицией Варшавы. «Газпром» сообщил, что не нарушал антимонопольное законодательство Польши и предупредил о намерении обжаловать решение. Европейские власти в лице Еврокомиссии поддержали российскую компанию, заявив, что наложенный штраф слишком большой.