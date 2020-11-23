В Германии оценили угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес оценили угрозы санкций США из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает Welt.

Хермес призвал США уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. «Такой подход совершенно исключен среди союзников», — сказал он.

По словам политика, возможные экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что администрация США контактирует с компаниями, которые занимаются реализацией проекта «Северный поток-2». По словам неназванного представителя Вашингтона, речь идет о последствиях после санкций, выдвинутых американской стороной.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.