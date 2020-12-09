В Германии признали провал санкций против России

Официальный представитель фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в разговоре с RT DE признал провалившейся санкционную политику Берлина в отношении Москвы.

По его мнению, ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии. Как считает политик, немецкое правительство должно признать, что участие в санкциях против России «ни к чему не привело».

Кроме того, Хампель отметил, что из-за санкций российская сторона приняла геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы. Он выразил мнение, что безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты лишь вместе с Россией.

Политик напомнил, что Россия является крупнейшим соседом Германии на востоке, а также мировой державой, с которой Берлину следует развивать хорошие отношения.

Ранее в правительстве Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2». В Минэкономики страны заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны. Заявление ведомства стало реакцией на слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвиль, которая в минувшие выходные заявила, что Берлину следует наложить на проект газопровода мораторий. По мнению представителя ведомства Анны Софи Айхлер, это показало бы, что ЕС больше не собирается терпеть «продолжающееся коварное поведение России».