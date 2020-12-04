Экономика
 
Последние новости
Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя
Россияне продолжили скупать машины в страхе перед ростом цен
Самбурская назвала «Дом-2» днищем и разозлила Бузову
В Роспотребнадзоре заявили о важности сексуального воспитания в школах
Помощники депутата Госдумы посоветовали многодетной матери сдать детей в детдом
Apple заставят класть зарядник в коробку с iPhone
Боец MMA завершил поединок «безумным» нокаутом
В Нагорном Карабахе оценили причины готовиться к новой войне
Российская стюардесса показала еду миллионеров на борту
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии нашли пользу от новых санкций против «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Новый законопроект о санкциях против строящегося газопровода «Северный поток-2» оставляет возможности для диалога, чего не было в предыдущих вариантах. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает РИА Новости.

По его словам, польза от ограничительных мер в текущей редакции в том, что из-под них выведены европейские правительства и органы. В таком виде документ не препятствует переговорам, что можно расценить как прогресс.

Эрнст подчеркнул, что Германия и Евросоюз обязаны недвусмысленно указать во время этого диалога, что их суверенитет не должен становиться предметом для обсуждения.

Депутат комментировал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные санкции против газопровода.

В них наказание предполагается для компаний, способствующих продаже, аренде или предоставлению трубоукладчиков для строительства газопровода. В частности, ограничения касаются компаний, которые могут обслуживать или монтировать сварочное оборудование на подходящих для работ судах.

Однако проект может быть заблокирован действующим президентом США Дональдом Трампом. С «Северным потоком-2» ситуация никак не связана, глава Белого дома категорически не согласен с положением, связанным с социальными сетями.

Между тем ранее немецкие СМИ сообщили, что власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания собираются создать «Фонд против изменения климата», который позволит обойти будущие американские санкции. Предполагается, что через него немецкие компании смогут предоставлять свои услуги проекту газопровода и при этом формально никак не контактировать с ним.

В ближайшие дни, как утверждает ряд источников, строительство «Северного потока-2» возобновится. Однако речь идет только о работах в водах Германии, хотя основной сложностью остается укладка труб в датских водах. Какое судно используют для этих целей, по-прежнему официально не сообщается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США по «Северному потоку-2»
Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2»
Раскрыты планы Германии обойти санкции против «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
00:34 3 декабря

Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян

23:44 2 декабря

Стала известна возможная судьба Чубайса

21:21 2 декабря

Глава Минтруда высказался о зарплате россиян на удаленке

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
20:21 2 декабря

Европа захотела помириться с США

20:08 2 декабря

«Газпром» поверил в ценность своего газа для Европы

20:05 2 декабря

Компания из США выгодно продалась благодаря коронавирусу

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
19:44 2 декабря

Бывший сотрудник раскрыл секрет Tesla и поплатился

19:39 2 декабря

Сын российского олигарха сбежал в Россию от решившей засудить его матери

19:18 2 декабря

Назван наибольший риск для восстановления экономики Европы

Россия
Умер бывший губернатор Курской области Александр Михайлов
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Назван процент обучающихся на дистанционке российских школьников
Путин порассуждал об искусственном интеллекте на посту президента
В Москве с начала года построено более 50 социальных объектов
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Все материалы
Мир
Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Байден позвал Трампа на свою инаугурацию
Байден рассказал о своей политике в отношении России на посту президента
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Назван препятствующий выпадению волос напиток
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
Греф пришел к Путину с подарком
Подсчитано число уволенных в пандемию россиян
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали экспортное сельхозпредприятие
Польша вознамерилась сорвать план восстановления экономики Европы
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
В руках бога
Умер Диего Марадона. Он был легендой мирового футбола
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
«Демонические советские злодеи»
 
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
В Турции задержали российских журналистов
«Лента.ру» получила «Премию Рунета — 2020»
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Путин анонсировал цифровую трансформацию по всей России
«Боевые подруги» дагестанской блогерши в прямом эфире избили ее обидчицу
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Брошенная женщина попыталась сорвать свадьбу бывшему возлюбленному
Выглядящая моложе своего возраста 51-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Бизнесмен написал семье «COVID-19 добил меня» и покончил с собой
Семья нашла в доме жуткую тайную комнату под лестницей и напугала тысячи людей
Все материалы
Самолет с отказавшим мотором врезался во внедорожник на трассе
Лучшее автомобильное видео ноября 2020
Автомобили летают, перепрыгивают друг друга и падают с 30-метровой высоты
Продажи новых автомобилей в России растут второй месяц подряд
Семь шестиколесных автомобилей-монстров, которых вы не встретите на улице
Знакомимся с уникальными машинами, которые круче танка и эксклюзивнее «Роллс-Ройса»
Появились изображения новой мультимедийной системы Lada
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
УАЗ показал, каким мог бы быть салон нового «Хантера»
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы