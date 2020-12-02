Раскрыты планы Германии обойти санкции против «Северного потока-2»

Власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания планируют создать «Фонд против изменения климата» для обхода санкций США против проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Фонд в будущем определит газопровод как «важнейший элемент для защиты окружающей среды» и на этом основании будут приложены все усилия для завершения его строительства. Для этого ФРГ создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использоваться только для окончания проекта.

Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Соединенных Штатов, смогут предоставлять свои услуги России через фонд и его предприятие. С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с газопроводом, и на них не будут распространяться санкции.

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Ранее оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — сообщил, что продолжит строительство газопровода в начале декабря 2020 года. Укладывать трубы будет судно с якорным позиционированием, однако о каком именно трубоукладчике идет речь, пока не известно.

29 ноября США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. По словам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавы, несмотря на проблемы, газопровод еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа.

В конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, предоставляющих такие суда для проекта, в результате чего из него вышла европейская компания Allseas. У России есть собственное судно для достройки газопровода «Академик Черский», которое на текущей неделе покинуло порт Мукран (логистическую базу для проекта «Северный поток-2») и пришло в Калининград, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

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