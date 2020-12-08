Предсказана отчаянная борьба Германии за «Северный поток-2»

Директор института политических исследований Сергей Марков заявил, что Германия будет «отчаянно бороться» за «Северный поток-2», несмотря на действия США. Его слова приводит RT.

Специалист подчеркнул, что американские санкции в отношении газопровода на самом деле направлены против ФРГ. Он пояснил, что между корпорациями США и Германии существует серьезная конкуренция за мировые рынки.

«Доступ к дешевому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоевывать рынки», — отметил Марков.

Укладка газопровода остановилась год назад после санкций со стороны США. В России утверждали, что смогут достроить маршрут своими силами и запустят его в конце текущего года или начале 2021-го. В настоящее время Вашингтон готовит новые санкции, которые существенно расширят основания для наказаний за сотрудничество с проектом. В свою очередь в ФРГ придумали способ, как вывести свои компании из-под удара.