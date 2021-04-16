Зеленский рассказал о нахождении Украины в «прихожей» Евросоюза и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Figaro призвал Евросоюз и НАТО дать стране статус полноправного члена и рассказал, что она не может бесконечно находиться в «прихожей» этих организаций.

По его словам, почти все страны Запада расценивают Украину как члена «европейской семьи», однако лишь единицы действуют по отношению к ней соответствующим образом. «Пора перейти от разговоров к решениям», — заявил Зеленский.

Политик также выразил сожаление, что у президента Франции Эммануэля Макрона отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — добавил украинский лидер.

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Он также отметил низкую эффективность переговоров в «Нормандском формате», подчеркнув, что этот процесс все еще не остановился только благодаря «искусственному дыханию» со стороны Макрона. «Часть этого организма не желает более двигаться вперед, так как Россия все блокирует», — заключил президент.

Зеленский посетит Париж для обсуждения ситуации в Донбассе в пятницу, 16 апреля. Вместе с ним в поездку отправится и его жена Елена Зеленская, которая встретится с супругой главы Франции Брижит Макрон. Переговоры состоятся в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Помимо Донбасса, стороны намерены обсудить прогресс демократических реформ на Украине и, в частности, создание независимой судебной системы.

Ранее Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.