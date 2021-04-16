Глава ДНР назвал причины провала переговоров по Донбассу

Причины провала переговоров по Донбассу заключается в позиции украинской стороны. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «Ленты.ру».

По его словам, Киев на переговорах строит свою позицию на ложном утверждении, что второй стороной конфликта в Донбассе являются не самопровозглашенные республики, как было зафиксировано в Минских соглашениях, а Россия. «Киеву они (Минские соглашения — прим. «Ленты.ру») совсем невыгодны, поэтому власти пытаются их всячески переписать», — подчеркнул Пушилин.

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Глава ДНР добавил, что Украина изначально не собиралась им следовать. «[Экс-президент Украины Петр] Порошенко их подписывал исходя из того, что можно согласиться на что угодно, а потом придумывать, почему не выполнять договоренности», — сказал он.

Нынешние власти не только поддерживают прежний курс, но и усугубляют ситуацию. По мнению Пушилина, Порошенко избегал выполнения обязательств «хотя бы изящно», в то время как президент Владимир Зеленский и его команда делают то же самое «достаточно топорно, неприкрыто, местами даже глупо».

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу не приносят результатов.