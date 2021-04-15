Кравчук назвал условие для возобновления переговоров с Россией

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал полное прекращение огня в Донбассе условием для возобновления переговоров с Россией по урегулированию ситуации в регионе, сообщает портал ZN.ua.

По его словам, без соблюдения перемирия обсуждение вопросов политического, гуманитарного и экономического характера будет лишено смысла, тогда как любые попытки давления на Киев к успеху не приведут. «Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы в любых условиях», — сказал Кравчук.

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Он добавил, что на ближайшем заседании ТКГ, которое должно состояться 28 апреля, Украина поднимет вопрос о беспрепятственном доступе в регион инспекций Международного Красного Креста, МАГАТЭ и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также освобождения удерживаемых лиц.

Ранее в апреле Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — заявил политик.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Министерство обороны Украины упрекнуло Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это считается целесообразным.