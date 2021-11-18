Украину назвали одним из основных мировых хабов киберпреступности

В 2021 году офис генерального прокурора Украины получил свыше 70 запросов от других государств по расследованию киберпреступлений. Об этом генпрокурор республики Ирина Венедиктова рассказала во время Международного форума по кибербезопасности, передает «Интерфакс-Украина».

Она назвала Украину одним из основных мировых хабов для киберпреступников, но в то же время отметила, что при этом Киев остается «надежным партнером» в борьбе с подобным криминалом.

По словам Венедиктовой, еще в начале года зарубежные правоохранители, занимающиеся киберпреступлениями, с недоверием относились к украинским коллегам и ожидали от них «слива» материалов расследуемых дел.

«Поэтому демонстрация того, что украинские партнеры надежные, достаточно сильные и они могут сотрудничать на надлежащем уровне, — это очень хорошо», — добавила генпрокурор.

В октябре хакера, который создал фейковую копию украинского госприложения «Дия» («Действие»), позвали на стажировку в Министерство цифровой трансформации Украины. Таким образом молодому человеку, создавшему программу для подделки сертификатов о вакцинации против COVID-19, предложили «искупить свою вину».

