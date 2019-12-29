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Украинские хакеры взломали тысячи серверов по всему миру

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Сотрудники украинской киберполиции разоблачили в Харьковской области группировку хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным правоохранительных органов, группировка действовала с 2014 года. В ее состав входили трое украинцев и один иностранец. Они были участниками хакерских форумов и осуществляли заказы на взлом серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США. Атакуемые злоумышленниками серверы принадлежали частным предприятиям или отдельным лицам.

Для получения доступа к ним преступники эксплуатировали уязвимости в операционной системе Windows. Группировка использовала часть серверов в собственных целях. В частности, с их помощью они осуществляли DDoS-атаки и создавали ботнеты для майнинга. Кроме того, некоторые серверы они продавали другим хакерам.

Злоумышленники получали доходы от своей деятельности на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них было обнаружено почти 80 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей).

Ранее в декабре стало известно о том, что хакеры обманули сотрудников двух фирм, подделав их переписку, и выманили у крупных инвесторов миллион долларов. Даже после того, как атака была раскрыта, они продолжили пересылать представителям фирм поддельные деловые письма.

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