Шойгу заявил об активной модернизации ядерного оружия США в Европе

Шойгу: военные США начали модернизировать ядерное оружие и базы их хранения в Европе

Военные США начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз их хранения в Европе. Об этом на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду, 20 октября, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, данные мероприятия происходят при полной поддержке союзников по НАТО, при этом особую озабоченность вызывает «привлечение пилотов неядерных государств-членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».

«Видим в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», — заключил министр.