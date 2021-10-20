Названо самое мощное оружие России

Самое мощное оружие России названо в публикации 19FortyFive. Автор отметил российские ракеты, системы противовоздушной обороны, вертолет и перспективный подводный аппарат.

На первое место в списке поместили ядерную торпеду «Посейдон». Издание отмечает, что боеприпас сможет поражать города на любом побережье США. Считается, что масса торпеды составит 100 тонн, а носителем аппаратов станет подводная лодка К-329 «Белгород».

Вторую позицию рейтинга занимает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400. ЗРК может противостоять беспилотникам, пилотируемым самолетам, баллистическим и крылатым ракетам. Далее идет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который может бороться с низколетящими летательными аппаратами и высокоточными боеприпасами.

Ударный вертолет Ми-28НМ издание поместило на четвертое место. Модернизированная машина получила новый радар, систему вооружения и двигатели.

Завершает рейтинг стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс». Подвижную версию комплекса сложно обнаружить, а подготовка к запуску занимает семь минут. Межконтинентальная баллистическая ракета может нести шесть боевых блоков мощностью до 150 килотонн.

В мае стало известно о новых возможностях Ми-28НМ. Арсенал вертолета дополнят крылатые ракеты «изделие 305».