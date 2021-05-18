«Воронка на хвост» позволит российскому Ми-28НМ сбивать самолеты

Фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» вместе с ракетами класса «воздух — воздух» позволят российскому вертолету Ми-28НМ сбивать вражеские самолеты, сообщил ТАСС главный конструктор программы Боевые вертолеты Национального центра вертолетостроения (НЦВ) имени Миля и Камова Виталий Щербина.

«Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 километров в час — в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника», — сказал конструктор.

После этого, по его словам, экипаж Ми-28НМ занимает удобную для атаки ракетами класса «воздух — воздух» позицию.

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Щербина добавил, что актуальность фигуре высшего пилотажа добавило появление у вертолета эффективного оружия.

В апреле 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленной отрасли, сообщили, что ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня Ми-28НМ, в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.

В июне 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщало, что Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».