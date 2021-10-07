Администрация Байдена раскрыла количество ядерного оружия в арсенале США

В Госдепе заявили, что в арсенале США находятся около четырех тысяч ядерных боеголовок

Администрация президента США Джо Байдена впервые за четыре года раскрыла количество ядерного оружия в американском арсенале. Об этом сообщает телеканал CNN.

Государственный департамент опубликовал данные в ответ на запрос администрации бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Согласно информации, раскрытой Госдепом, в арсенале США находятся около четырех тысяч ядерных боеголовок и еще две тысячи ожидают демонтажа.

Публикация информационного бюллетеня «Прозрачность запасов ядерного оружия США» произошла в преддверии встречи ядерных держав. Она запланирована на 2022 год в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Стороны планируют пересмотреть обязательства в области разоружения для каждой подписавшей договор страны.

Ранее в октябре заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что риски применения ядерного оружия очень высоки. По ее словам, вместе с ростом враждебности между странами это может привести к серьезным последствиям, в том числе ядерной войне.

О том, что уровень угрозы применения ядерного оружия в мире невероятно высок, говорил ранее и сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, этот риск достиг своего максимума за 40 лет.