Лукашенко предложит Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие при одном условии — если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, комментируя предположение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при отказе Германии от ядерного оружия оно может быть размещено в других странах Европы.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, Лукашенко ответил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении».

Он также отметил готовность Белоруссии к такому сценарию. «Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», — заключил глава государства.

В апреле 2010 года Лукашенко назвал вывод из Белоруссии ядерного оружия жесточайшей ошибкой. «Сейчас нам и безопасности не гарантировали, и мы добивались ее через пот и кровь. Мы же вывели это оружие! Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — говорил он.

В июле 1993 года Белоруссия официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Белоруссии был завершен в ноябре 1996 года.