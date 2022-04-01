Лукашенко призвал не плакаться из-за санкций

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не надо кричать и плакаться по поводу санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не плакаться из-за введенных Западом санкций. Видео его выступления на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Не надо кричать и плакаться по поводу сегодняшних санкций», — заявил Лукашенко. По его мнению, открывается огромный шанс для науки, экономики и других сфер.

«Ну ушли там немцы, американцы. Ну ушли и ушли, уходите. Это шанс для развития нашего внутреннего рынка, наших технологий, наших производств. Поэтому особо переживать не надо. Надо какое-то время, чтобы мы могли перестроиться», — добавил Лукашенко.

Ранее он сказал, что Белоруссия и Россия возродятся, как феникс из пепла.