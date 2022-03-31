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Лукашенко предрек возрождение России и Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия возродятся, «как феникс из пепла»

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек возрождение его страны и России. Об этом он заявил на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, передает БЕЛТА.

Лукашенко сказал, что встреча проходит в сложное время. Прежде всего речь идет об экономических санкциях. «Но никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, а возродимся, как феникс из пепла. Нам в истории не единожды приходилось это делать. Не хотелось бы. Но нас поставили в такие условия», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад ввел санкции против Белоруссии, поскольку ее невозможно оторвать от России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад усилить санкции против России. «Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами», — сказал Зеленский во время выступления перед парламентом Австралии.

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Алевтина Запольская
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