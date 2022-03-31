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Лукашенко объяснил смысл санкций против Белоруссии

Лукашенко назвал причиной санкций против Белоруссии невозможность оторвать ее от России

Фото: Sergei Guneyev / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил смысл введения западных санкций против Белоруссии. Причина, считает он, заключается в том, что республику невозможно оторвать от России. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить», — заявил Лукашенко. Сделать это у Запада не получилось, и теперь он «щелкает зубами», добавил белорусский лидер.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко попросил Россию ускорить поддержку республики на фоне санкций. Премьер назвал высокой уязвимость белорусской экономики к «внешним шокам» и заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России «в этот непростой этап».

Кроме того, в условиях международных санкций, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании расширить сотрудничество с Пекином. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал «очень большим другом белорусского народа».

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Алевтина Запольская
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