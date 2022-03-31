Лукашенко объяснил смысл санкций против Белоруссии

Лукашенко назвал причиной санкций против Белоруссии невозможность оторвать ее от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил смысл введения западных санкций против Белоруссии. Причина, считает он, заключается в том, что республику невозможно оторвать от России. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить», — заявил Лукашенко. Сделать это у Запада не получилось, и теперь он «щелкает зубами», добавил белорусский лидер.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко попросил Россию ускорить поддержку республики на фоне санкций. Премьер назвал высокой уязвимость белорусской экономики к «внешним шокам» и заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России «в этот непростой этап».

Кроме того, в условиях международных санкций, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании расширить сотрудничество с Пекином. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал «очень большим другом белорусского народа».

