Лукашенко похвалил Си Цзиньпина и захотел расширить сотрудничество с Китаем

Лукашенко предложил Китаю расширить сотрудничество и назвал Си Цзиньпина другом белорусов

Белоруссия в условиях международных санкций захотела расширить сотрудничество с Китаем. Соответствующее предложение китайскому послу Се Сяоюну сделал белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой», — заявил Лукашенко. Белорусский президент попросил посла передать его пожелания китайскому руководству.

Кроме того, Лукашенко отдельно похвалил председателя КНР Си Цзиньпина. «Мы немало сделали за последние годы, особенно за то время, когда председателем стал и до сих пор является Си Цзиньпин. Очень большой друг белорусского народа», — отметил политик. Лукашенко заверил посла, что при Си Цзиньпине белорусы по-настоящему узнали китайский народ.

Белоруссия и Китай тесно сотрудничают на международной арене и даже договорились о взаимной дипломатической поддержке. Во время пандемии COVID-19 в 2021 году Китай поставлял в Белоруссию вакцины собственного производства. Однако в экономической сфере все идет не так гладко, и Пекин даже заморозил часть инвестиций в горно-обогатительный комплекс Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что помогать белорусской экономике будет Россия. Политик утверждает, что президент России Владимир Путин пошел на беспрецедентные шаги по поддержке народного хозяйства Белоруссии.