Белоруссия и Китай заявили о взаимной поддержке на международной арене

Руководитель администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко провел встречу с послом Китая Се Сяоюном. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

В ходе беседы обе стороны выразили готовность оказывать друг другу взаимную поддержку в решении международных вопросов, в частности, в противодействии санкциям и иным ограничительным мерам в отношении суверенных государств, а также в борьбе с коронавирусом.

Сергеенко отдельно поблагодарил посла за оказанное руководством КНР содействие в защите суверенитета и независимости Белоруссии.

На встрече стороны также подчеркнули заметное укрепление гуманитарных и торгово-экономических связей двух стран.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Лукашенко назвал введение новых ограничений бессилием Запада. В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии заявили, что ЕС стремится подорвать независимость страны, проводящей самостоятельную политику.

Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона последовательно выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях и порицает вмешательство внешних сил во внутренние дела Белоруссии.