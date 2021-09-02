Китай отказался давать деньги Белоруссии из-за санкций

Строительство калийного горно-обогатительного комплекса в Белоруссии общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов оказалось под угрозой из-за отказа Китая перечислять остаток кредита. Об этом со ссылкой на источники пишет «Наша Нива».

По данным издания, на проект уже потрачены 820 миллионов долларов, но с конца июня работы не ведутся. Китайская сторона заморозила очередной транш в размере 103 миллиона долларов из-за санкций, которые США и ЕС ввели в отношении республики.

О кредите договорилась компания «Славкалий», принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Последний попал в американские и европейские санкционные списки за поддержку режима президента страны Александра Лукашенко.

Кроме того, санкции введены и в отношении Беларусбанка, через который китайские деньги шли на проект. «Славкалий» вместе с Минском пытается договориться с китайцами, но безуспешно. В результате застройщики покидают площадку. Убедить их взять кредиты самостоятельно под гарантии погашения их структурами Гуцериева не удалось.

Ранее стало известно, что Михаил Гуцериев отказался от своей доли в «Русснефти». Он отдал акции брату Саит-Саламу Гуцериеву. В июне он решил покинуть совет директоров компании, где занимал пост председателя. На такие действия миллиардер пошел после персональных санкций Евросоюза.