Российский олигарх попал под новые санкции из-за Белоруссии

Российский миллиардер Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании против Белоруссии, говорится на сайте британского правительства.

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Кроме Гуцериева, в списке еще есть семь имен, в том числе президента Александра Лукашенко и его сына. Лондон утверждает, что олигарх поддерживал белорусские власти и является давним соратником Лукашенко.

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций против Белоруссии 9 августа. Меры Лондона включают в себя, например, запрет на покупки белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Санкции также затронут производителей калийных удобрений и экспортеров нефти.

Ранее Гуцериев решил выйти из состава совета директоров «РуссНефти», где занимал пост председателя, после того, как в отношении него были введены санкции Евросоюза. Гуцериев известен как наиболее лояльный партнер Минска в деле поставок нефтепродуктов.

Сами ограничительные меры были введены Европой в качестве ответа на нарушения прав человека в республике и ситуацию вокруг президентских выборов августа 2020 года, результаты которых в ЕС не признали.