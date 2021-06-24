Российский олигарх после санкций ЕС решил покинуть нефтяную компанию

Бизнесмен Михаил Гуцериев решил выйти из состава совета директоров «РуссНефти», где занимал пост председателя, после того, как в отношении него были введены санкции Евросоюза. О таком решении российского олигарха говорится в сообщении на сайте компании.

Поводом для включения владельца финансовой группы «Сафмар» в санкционный список стала близость к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Гуцериев известен как наиболее лояльный партнер Минска в деле поставок нефтепродуктов.

В начале 2020 года на фоне конфликта между руководством стран «РуссНефть» оказалась единственным поставщиком сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Годовое собрание акционеров «РуссНефти» назначено на 28 июня. В прямом и косвенном владении у бизнесмена, являющегося основателем компании, находится около 28 процентов ее уставного капитала.

Сами ограничительные меры были введены в качестве ответа на нарушения прав человека в республике и ситуацию вокруг президентских выборов августа 2020 года, результаты которых в ЕС не признали. В общей сложности в списке 78 физических и юридических лиц, в том числе связанные с Гуцериевым «Новая нефтяная компания».

Ранее 24 июня Евросоюз официально утвердил секторальные санкции в отношении Белоруссии. Для республики ограничен доступ на европейские финансовые рынки, введены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, запрещена передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, товаров и технологий военного и двойного назначения, запрещены услуги страхования.

Эти меры существенно сократят поступление в республику долларов, что может сказаться на обслуживании госдолга, который практически на 100 процентов номинирован в иностранной валюте. Еще весной Минск разрешил Нацбанку изымать доллары у юридических лиц.

Между тем Лукашенко назвал санкции выгодными для страны, поскольку они стимулируют развитие экономики, и не исключил введение в республике военного положения.