Эксперты оценили риски санкций для песен российского олигарха

Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС. Об этом РБК рассказали эксперты в области интеллектуального права.

Юридическая коллизия может возникнуть из-за включения российского олигарха в санкционный список Евросоюза. Опрошенные изданием юристы отмечают, что если европейские русскоязычные радиостанции продолжат транслировать песни, стихи к которым сочинил Гуцериев, они будут обязаны выплачивать ему роялти, что нарушает санкционные требования.

Всего бизнесмен написал стихи более чем для 300 песен. В частности, его тексты используют Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков, Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская. А в 2013 году Гуцериев получил восемь дипломов фестиваля «Песня года» за стихи к песням «Дикое танго» Лаймы Вайкуле, «Странный сон» Дениса Клявера, «Озноб души» Стаса Михайлова, «Вишневые розы» Иосифа Кобзона, «Московские пробки» Макса Покровского, «Мы боимся любить» Валерии, «Три дня» Софии Ротару и «Маски» Кристины Орбакайте.

Владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» попал под санкции как крупный партнер Минска в нефтяной отрасли — «Русснефть» оставалась единственным поставщиком нефти в Белоруссию в начале 2020 года, когда истек срок предыдущего соглашения между властями страны и российскими нефтяниками. Также, утверждают в Брюсселе, бизнесмен является давним другом Александра Лукашенко.

Поводом для санкций стали продолжающееся, по мнению Брюсселя, нарушение прав человека в Белоруссии, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.