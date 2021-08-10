Попавший под санкции против Белоруссии российский олигарх отдал часть бизнеса

Попавший под санкции против Белоруссии российский бизнесмен Михаил Гуцериев отказался от части принадлежащих ему акций, отдав брату, Саит-Саламу Гуцериеву, свою долю в капитале «Русснефти», следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Речь идет о 37,15 процента обыкновенных акций, они были переданы еще 10 июня, то есть до введения ограничений в отношении российского миллиардера со стороны Великобритании. Новые санкции затрагивают кроме Гуцериева еще семь лиц, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына. В Лондоне утверждают, что олигарх из России поддерживает минские власти.

Новый пакет санкций был принят 9 августа, они включают в себя, например, запрет на покупки белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Санкции также затронут производителей калийных удобрений и экспортеров нефти.

Ранее в июне Гуцериев принял решение покинуть совет директоров «Русснефти», где занимал пост председателя, после того, как столкнулся с санкциями со стороны Евросоюза. Эти ограничения в Брюсселе также объясняли близостью Гуцериева к президенту Белоруссии.