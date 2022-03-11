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Лукашенко заявил о серьезнейших шагах России по поддержке экономики Белоруссии

Лукашенко заявил, что РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по окончании переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет «Интерфакс».

«В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам», — отметила она.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве. Встреча началась в 14:00 и длилась более пяти часов. В частности, президенты обсудили переговоры по Украине. Они пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

Марина Совина
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