Белоруссия попросила Россию ускорить поддержку на фоне санкций

Премьер Белоруссии Головченко попросил Москву ускорить поддержку Минска на фоне санкций

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко попросил Россию ускорить поддержку республики на фоне санкций. Об этом он высказался на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Головченко указал на «высокую уязвимость белорусской экономики к внешним шокам» и заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России «в этот непростой этап». При этом он отметил, что Минск готов реализовывать все договоренности с Москвой, которые касаются экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Премьер Белоруссии предположил, что целью санкций против страны является увеличение в ней числа недовольных граждан и приход к власти антироссийского режима, во главе которого встанет бежавшая в западные страны белорусская оппозиция.

Головченко также добавил, что республика оказалась под санкциями за «содействие» спецоперации на Украине, а их масштаб местами превосходит ограничительные меры, введенные Западом в отношении России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций Минск хочет расширить сотрудничество с Пекином. Он также похвалил председателя КНР Си Цзиньпина и назвал его «очень большим другом белорусского народа».