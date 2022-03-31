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Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент Украины Зеленский потребовал от Запада новых «мощных» санкций против России

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада усилить санкции против России. Об этом он заявил во время выступления перед парламентом Австралии, передает РИА Новости.

«Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами», — заявил Зеленский.

Украинский президент призвал не допускать в международные порты российские корабли и прекратить вести любой бизнес с Москвой. Он также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со странами Европейского союза стало все труднее договариваться о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.

Тем временем в Европе предсказывают скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России. По мнению экспертов, запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности.

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Алевтина Запольская
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