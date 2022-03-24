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На Украине заметили замедление в принятии санкций против России

Кулеба заявил, что со странами ЕС стало труднее договариваться о санкциях против России

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со странами Европейского союза стало все труднее договариваться о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины. Его цитирует ТАСС.

По его словам, когда Россия начала проводить спецоперацию на Украине, Евросоюз «быстро и энергично» отреагировал, введя пакет санкций. «В последние десять дней я заметил некоторое замедление процесса принятия решений», — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что жители Украины с началом событий на Украине разочаровались в НАТО. По его словам, эта ситуация доказала людям, что альянс на самом деле слаб, а ЕС — силен.

Ранее стало известно, что Украина отказалась принимать участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 24 марта. Кулеба отметил, что не ожидает от встречи «жестких» и «радикальных» решений, однако, считает он, «результат, несомненно, будет, просто со временем».

В Совете Федерации считают, что санкции против России могут привести к голоду в Евросоюзе. По словам заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Климова, рост цен стал заметен сразу после отключения Европы от российских ресурсов.

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Алиса Реброва
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